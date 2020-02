Drie jaar cel geëist tegen belastingfraudeur

De voormalig directeur van advieskantoor Major Logistic Support heeft vrijdag in de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van belastingfraude en verduistering voor een kleine € 5 miljoen.

Het OM verwijt de man het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor een opdrachtgever in Hong Kong. Die had de verschuldigde omzetbelasting wel aan de verdachte betaald, maar die betaalde het bedrag vervolgens maar voor een deel door aan de belastingdienst. In totaal stak hij € 4,7 miljoen in eigen zak, zo stelt het OM. Het advieskantoor trad in Nederland op als fiscaal vertegenwoordiger voor het bedrijf uit Hong Kong, dat veel goederen exporteerde naar Europa. Een FIOD-onderzoek leerde dat de man gedurende twee jaar meerdere malen een valse aangifte omzetbelasting indiende voor zijn opdrachtgever. Zo’n driekwart miljoen ging op aan privédoeleinden, zoals het aflossen van zijn hypotheek en de aanschaf van een auto. Daarnaast zou hij € 4 miljoen hebben gebruikt voor de financiering van zijn bedrijven.

Feiten welbewust gepleegd

Bij een controle van de fiscus wilde de man niet meewerken. ‘Integendeel, hij heeft de Belastingdienst aan het lijntje gehouden en gedurende twee jaren allerlei vervalste stukken verstrekt om zijn fraude af te dekken’, aldus de officier van justitie. De politie ontdekte daarnaast dat de man met valse stukken een financiële instelling heeft opgelicht voor € 50.000. Volgens het OM heeft de verdachte de feiten welbewust gepleegd met het oog op zijn eigen financieel gewin: ‘Hij heeft jarenlang de verliezen van zijn bedrijven kunnen financieren en op deze manier mooi weer kunnen spelen en zijn maatschappelijke status kunnen ophouden. Verder heeft hij een luxueuze levensstijl kunnen hebben. Ook heeft hij dure aanschaffingen in de vorm van auto’s en verbouwingen kunnen realiseren.’ De verdachte heeft langdurig misbruik gemaakt van het vertrouwen van de belastingdienst en van zijn opdrachtgever geschaad, aldus het OM. Behalve de gevangenisstraf eist de officier dat hij ruim € 700.000 aan crimineel verdiend vermogen betaalt aan de staat.