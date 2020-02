Rekenrente pensioenen waarschijnlijk losgelaten

Bij de pensioenonderhandelingen wordt momenteel aangestuurd op een grote uitruil, waarbij minister Koolmees van Sociale Zaken bereid is om de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden op zullen geven. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister desgevraagd aan de Telegraaf.

Op een besloten overleg van de vakbonds- en werkgeversvoorzitters met Koolmees is half februari besloten een geheel nieuw pensioenmodel te onderzoeken dat buiten de kaders van het pensioenakkoord gaat. De onderhandelaars hebben namelijk vastgesteld dat het polderakkoord van vorig jaar juni niet tot een houdbaar pensioen leidt. Door de snel dalende rente blijft het pensioen uit dat akkoord zeer instabiel.

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet geïndexeerd konden worden. Door geen toezeggingen meer te doen over de toekomstige uitkering, zou de rekenrente niet meer nodig zijn. In een systeem zonder pensioenaanspraak en zonder rekenrente zou alleen de hoogte van de in te leggen premie vaststaan.

Bron: Telegraaf/ANP