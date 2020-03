Check voorlopige berekening LKV, (jeugd-)LIV 2019

Het UWV stuurt uiterlijk half maart een voorlopige berekening tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Controleer deze berekening goed. In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op een of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2019 die tot en met 31 januari 2020 zijn gedaan.

Correctieberichten: 1 mei

Klopt de voorlopige berekening niet of mis je gegevens, kijk dan eerst naar de ingediende aangiften loonheffingen 2019. Als je fouten vindt, heb je tot en met 1 mei 2020 de tijd om correctieberichten in te dienen.

Definitieve berekening: 31 juli

Correctieberichten na 1 mei 2020 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk 31 juli ontvangt.

UWV Telefoon

Kloppen de ingediende aangiften wél, maar heb je toch vragen, bel dan UWV Telefoon Werkgevers 088-8989295. Op de voorlopige berekeningen staat bij ‘Ons kenmerk’ een nummer. Houd dit nummer bij de hand.

Als de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, maar die wel was verwacht, bel dan ook met UWV Telefoon Werkgevers.

Uitleg over alle onderdelen voorlopige berekening Wtl 2019