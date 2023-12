Rekenregels per januari 2024: aanpassingen minimumloon, dagloon, LIV, premies

De rekenregels per 1 januari 2024 zijn gepubliceerd. Hierin staan de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, daglonen, LIV, premies en premiegrenzen vanaf 2024.

Per 1 januari 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven je hier inzicht in.

Aanpassing daglonen per 1 januari 2024

Met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2023, tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024, is het bruto-referentieminimummaandloon per 1 januari 2024 vastgesteld op € 2.069,40 per maand en het wettelijk minimumuurloon op € 13,27 per uur.

Ten opzichte van juli 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,73%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en zullen dus per 1 januari aanstaande eveneens met 3,73% worden verhoogd.

Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2024 vastgesteld op € 274,44.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2024 (bruto per maand en per uur, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Staffeling Uur Vanaf 21 jaar 100,0% € 13,27 20 jaar 80,0% € 10,62 19 jaar 60,0% € 7,96 18 jaar 50,0% € 6,64 17 jaar 39,5% € 5,24 16 jaar 34,5% € 4,58 15 jaar 30,0% € 3,98

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2023. De bovengrens van het uurlooncriterium wordt per 1 januari 2024 aangepast van 125% naar 104% van het minimumloon.

De verwachte uurlooncriteria voor het LIV in 2024:

Tegemoetkoming LIV: € 14,33 t/m € 14,91 gemiddeld bruto per uur.

Premies en premiegrenzen

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon per 1 januari 2024:

Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen: € 71.628 per jaar

herleid naar andere tijdvakken:

€ 5.969,00 per maand;

€ 5.509,84 per 4 weken;

€ 1.377,46 per week;

€ 275,49 per dag.

Maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet € 71.628 per jaar

Mutaties premies 2024 ten opzichte van 2023 (in procenten)