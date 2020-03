Fiscaal Vanmorgen brengt BTW-gids 2020 uit

Fiscaal Vanmorgen heeft de BTW-gids 2020 van auteurs Mr. G.D. van Norden en Mr. G.J. Wennekes uitgebracht. De gids is bestemd voor zowel de ondernemer als voor de accountant, de belastingadviseur en de fiscalist.

Handleiding

De BTW-gids 2020 wil met name een praktijkgerichte handleiding zijn voor het invullen van de elektronische aangifte voor de BTW, maar wil ook zeker voorkomen dat er te veel BTW wordt betaald. De BTW-gids geeft een helder antwoord op de vraag welke prestaties zijn belast en hoe de aftrek van belasting ter zake van inkopen en bedrijfskosten verloopt. Het bijhouden van de vereiste gegevens om zo tijdig aangifte te kunnen doen voorkomt vervelende problemen en het opleggen van boeten.

Hoe is de BTW-gids 2020 opgebouwd?

In deel I van de BTW-gids zijn de algemene regels van de BTW en in deel II zijn regels voor de BTW-aangifte per rubriek opgenomen. Vervolgens wordt een aantal bijzondere onderwerpen behandeld, zoals de regeling voor onroerend goed, de forfaitaire berekeningsmethoden en de margeregeling. Ook ontbreken maatschappen en zelfs informatie inzake teruggaaf van omzetbelasting in andere EU-lidstaten niet. Daarbij is natuurlijk ook aandacht besteed aan de procedures die men kan volgen bij geschillen met de Belastingdienst. Denk aan het maken van bezwaar en het bij de rechter betwisten van de uitspraak op bezwaar van de inspecteur.

De BTW-gids 2020 bevat verder een tabel waarin voor veel goederen en diensten het tarief, 9% of 21%, van de BTW is aangegeven. De BTW-gids 2020 helpt u ook de weg te vinden binnen de Belastingdienst. Een index op de wettelijke bepalingen en een aantal modellen, die voor de heffing van omzetbelasting bij de ondernemer van belang zijn, maken het geheel compleet.

Meer informatie of aanschaffen?

Ga naar onze shop.