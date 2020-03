Belastingdienst geeft uitleg over verzoek uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft op het Forum fiscaal dienstverleners uitgelegd hoe belastingadviseurs een verzoek kunnen indienen voor uitstel van betaling voor klanten die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis.

Scholen en horeca zijn op last van de overheid gesloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondernemers die daardoor worden getroffen, kunnen een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dat uitstel is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Het wordt verleend als de adviseur kan motiveren dat de klant door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen.

Accountant kan derde deskundige zijn

Het verzoek moet een verklaring van een derde deskundige bevatten. Daarin moet worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er moet ook uit blijken dat de de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en ten slotte moet ook blijken dat de onderneming levensvatbaar is. Die derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Na insturen wordt het verzoek beoordeeld door de fiscus. Totdat een besluit is genomen, worden invorderingen aangehouden. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug. Verzoeken om uitstel van betaling kunnen (met motivatie en derdenverklaring) worden gestuurd naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Voorlopige aanslag

Als de klant een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft ontvangen en de adviseur een lagere winst verwacht door de coronacrisis, dan kan de adviseur verzoek tot wijziging voorlopige aanslag indienen. ‘Hiervoor gebruikt de adviseur bij voorkeur het voor hem vertrouwde, digitale formulier.’

Werktijdverkorting

Eerder werd al bekend dat bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis onder voorwaarden in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. ‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan het uitvoeren en opschalen van deze regeling.’ ZZP’ers kunnen geen beroep doen op de werktijdverkortingsregeling. Voor hen is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zij kunnen zich daarvoor wenden tot de gemeente.

Bron: Taxlive