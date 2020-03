Belastingdienst waarschuwt voor phishingmails en -sms’jes

Het coronavirus wordt door criminelen aangegrepen om zogenaamd namens de Belastingdienst massaal phishingmails en -sms’jes te sturen, waarschuwt de fiscus.

De afzender van de mails en sms’jes lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet. Wie wil controleren of een bericht van de Belastingdienst afkomstig is logt in op de portalen van de fiscus, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. De berichten die daar zijn te lezen zijn met zekerheid afkomstig van de fiscus. De Belastingdienst stuurt nooit een bericht via WhatsApp of sms.