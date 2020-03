Corona | Unit4 draagt steentje bij in ondersteuning accountants

Het zijn ongekende tijden. De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken raken ons allemaal, maar misschien de ondernemer nog wel het meest. Meer dan 100.000 ondernemers hebben werktijdverkorting aangevraagd en de overheid heeft een groot steunpakket aangekondigd.

‘Als Unit4 Bedrijfssoftware voelen wij ons betrokken bij de ondernemer. De accountant kan bij uitstek de ondernemer inzicht en controle bieden in zijn of haar financiën in deze tijd van economische onzekerheid. Daarom dragen wij graag een steentje bij om de samenwerking tussen die ondernemer en zijn accountant verder te vergemakkelijken – juist nu veel mensen vanuit huis werken’, zegt Herman de Jonge, CEO Unit4 Bedrijfssoftware.

Gratis extra gebruikers Unit4 Multivers Accounting

‘In tijden van onzekerheid kunnen accountants veel vragen verwachten van klanten. Het is dan belangrijk om flexibel te zijn. Daarom kunnen onze Unit4 Multivers Accounting-klanten tot en met 15 april gratis extra gebruikers aanvragen. Vervolgens kunnen deze extra gebruikers in heel 2020 gratis gebruikmaken van de software. Wij hopen hiermee bij te dragen aan de flexibiliteit van accountantskantoren.’

Komende maanden kosteloos snelle afwikkeling kredietaanvragen

‘Het bedrijfsleven wordt per direct gestut met de uitbreiding van kredietmogelijkheden voor het MKB. Om ervoor te zorgen dat de steunpakketten ondernemers snel genoeg bereiken, versoepelen banken de regels voor ondernemers om kredieten te verruimen en/of te verlenen. Wij begrijpen dat accountants hun ondernemers willen helpen met een snelle afwikkeling van een kredietaanvraag. De bankenrapportagesoftware van Unit4 Bedrijfssoftware helpt hierbij en daarom bieden wij onze software voor kredietaanvragen tot augustus kosteloos aan voor onze klanten die deze bankenrapportagesoftware nog niet gebruiken. Dit kan tot en met 15 april aangevraagd worden.’

Tot augustus gratis online contact tussen accountant en onderneme

Daarnaast vindt het persoonlijke contact momenteel vooral online in plaats van fysiek plaats. Wij weten dat de communicatie tussen de accountant en de ondernemer de basis is voor een goede samenwerking. De communicatiemodule stelt accountants veel beter in staat om online met ondernemers te communiceren. Het is bijvoorbeeld met deze module mogelijk het proces rondom de VIA te automatiseren. De VIA-brief die waarschijnlijk nog op kantoor ligt, is dan niet meer nodig. Daarnaast kunnen presentaties van de aangiftes en jaarrekeningen op een gemakkelijke manier online gedeeld worden met ondernemers om die vervolgens online te bespreken, zodat accountants ook op afstand ondernemers optimaal kunnen blijven bedienen.

Om accountants de best mogelijke ondersteuning te geven, bieden wij ook de communicatiemodule voor een goede samenwerking met de ondernemer tot augustus kosteloos aan voor onze Fiscaal Gemak-klanten die deze module nog niet gebruiken. Ook dit kan tot en met 15 april aangevraagd worden.’

Herman de Jonge sluit af: ‘We wensen alle accountants en ondernemers heel veel sterkte toe. We hopen dat deze initiatieven hen helpen om alles onder controle te houden.’

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/wij-dragen-graag-ons-steentje-bij/