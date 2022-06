Ondernemersorganisaties drukken leden op het hart basisregels corona weer in acht te nemen

Naleving van de basisregels zoals thuiswerken bij klachten en goed ventileren: het is allemaal (weer) belangrijk nu het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt en de vakantieperiode zelfs nog moet beginnen; en zeker ook gelet op de personeelskrapte en mogelijk extra verzuim. Dat schrijven voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) in een gezamenlijke brief aan de bedrijven in hun achterban.

Daarin gaan zij in op wat bedrijven zelf kunnen doen om het virus eronder te houden en wat zij vragen en verwachten van de overheid. ‘Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar.’

Sectorplannen

De ondernemersorganisaties constateren dat bedrijven preventief doen wat ze kunnen, met onder meer de eigen sectorplannen, waarover deze week een eerste constructief overleg is geweest met minister Adriaansens van EZK. Voor hen moet echter glashelder zijn wat zij in de verschillende scenario’s van VWS kunnen verwachten en vooral welke criteria dan gelden, aldus de voorzitters van de twee ondernemersorganisaties. ‘Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren/ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn.’

Geleerde lessen

Thijssen en Vonhof vinden dat de kabinetsplannen er op papier goed uitzien, maar wijzen erop dat het aankomt op de uitwerking in de praktijk en de implementatie van de geleerde lessen van de afgelopen twee jaar. Zeker omdat er geen garanties zijn dat dit keer wel alles op tijd op orde is qua testen, vaccineren en zorgcapaciteit.

Tijdig overleg

De twee ondernemersorganisaties vragen het kabinet verder onder meer om ondernemers(organisaties) een stem te geven in het nieuwe Maatschappelijk Impact Team, voor goede coördinatie van mogelijke coronamaatregelen met buurlanden en tijdiger overleg met het bedrijfsleven als de corona-situatie weer zou escaleren.