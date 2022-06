UWV: meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

Ongeveer 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de eerste analyse van de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose sinds het begin van de pandemie tot en met mei 2022, meldt UWV.

WIA-beoordelingen vanwege corona in eerste vijf maanden 2022

Al vanaf het begin van de pandemie doet UWV WIA-beoordelingen van mensen met (langdurige) coronaklachten. Daarbij ging het in eerste instantie om cliënten die deze klachten naast of na hun oorspronkelijke aandoening hebben opgelopen. De eerste coronabesmetting in Nederland is immers eind februari 2020 vastgesteld. Vanaf begin dit jaar worden de eerste WIA-beoordelingen gedaan van mensen die primair vanwege corona ziek werden en aan die besmetting langdurige klachten hebben overgehouden. Dat is ook terug te zien in de cijfers, die in 2022 een flinke stijging laten zien. Waar UWV in 2020 en 2021 respectievelijk 22 en 139 WIA-beoordelingen deed van cliënten met langdurige coronaklachten als hoofddiagnose, zijn dat er in de eerste vijf maanden van 2022 al 736.

Meeste WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona

In januari waren er 82 WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona, in februari was dat aantal bijna verdubbeld naar 162. Het drukst was het tot nu toe in maart toen er 240 WIA-beoordelingen werden gedaan van mensen met corona als hoofddiagnose. In april en mei was het aantal beoordelingen weer iets minder, respectievelijk 147 en 105. De 736 WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona zijn goed voor een kleine 3 procent van het totaal aantal WIA-beoordelingen in 2022 tot nu toe. Overigens is corona lang niet altijd de enige diagnose, maar hebben mensen regelmatig ook nog andere aandoeningen. Dit is het geval bij 61% van de mensen met corona als hoofddiagnose.

Volledig arbeidsongeschikt

De uitkomsten van de WIA-beslissingen tot en met mei 2022 laten zien dat 62 procent van de cliënten met hoofdiagnose corona (op dit moment) volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. In een klein aantal gevallen, 8 procent van het totaal, betreft het dan een zogeheten IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen, 54 procent van het totaal, betreft het een zogeheten WGA 80-100 uitkering waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten.

