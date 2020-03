Kabinet maakt kader verruimde BMKB bekend

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft het toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB in verband met de coronacrisis aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting wordt daarmee € 200 miljoen aan extra financiering gefaciliteerd.

De BMKB geeft een borgstelling van 90% op een borgstellingskrediet tot maximaal € 1,5 miljoen per onderneming, waarbij voor reguliere ondernemingen het borgstellingskrediet maximaal 50% van de totale lening mag bedragen. Per saldo staat de overheid dan dus voor 45% borg.

Borgstelling omhoog

In het nu toegevoegde ‘corona-luik’ worden borgstellingen gebracht voor bedrijven met een rekeningcourant-krediet en overbruggingskrediet met een looptijd van maximaal twee jaar die negatieve economische gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het hogere borgstellingspercentage van per saldo 67,5% wordt gehanteerd.’ De verruiming geldt per terugwerkende kracht per 16 maart en eindigt op 1 april volgend jaar.

Reguliere provisie

Voor het corona-luik wordt de reguliere eenmalige provisie gehanteerd van 3,9%. ‘Alhoewel het algehele risico van leningen onder het corona-luik hoger zal zijn, zal de provisiehoogte ook het karakter van een crisismaatregel moeten hebben en daardoor geen hogere premiestelling moeten hebben.’ Met betrekking tot rente en aflossing geldt de extra optie dat het mogelijk is om na de looptijd rente en aflossing te voldoen. ‘Dit om recht te doen aan het karakter van een rekeningcourantkrediet c.q. overbruggingskrediet dat een bulletkarakter kan hebben, waarbij het krediet aan het einde van de looptijd wordt afgelost.’ De eis van zekerheden wordt losgelaten en de persoonlijke borgtocht (25% van de hoogte van het BMB-krediet) wordt verlaagd naar 10%.

Schade maximaal 23 miljoen

Het kabinet verwacht dat de extra lasten van de maatregel beperkt zijn: ‘Het gebruik van het corona-luik lijkt vooralsnog te passen binnen het maximale borgstellingsbudget voor 2020 van de BMKB-regeling van € 765 miljoen. De verwachting nu is dat € 200 miljoen gebruikt zal worden binnen het corona-luik.’ De schade voor de overheid door niet-terugbetalen zal beperkt zijn: ‘De schade binnen het coronaluik wordt bij benutting van € 200 miljoen garantieruimte ingeschat op maximaal € 23 miljoen.’