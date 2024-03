Besmetting accountant pleit bedrijf niet vrij van te late aanvraag coronasteun

Een coronabesmetting is geen excuus voor een te late aanvraag van TVL-subsidie die bedrijven konden kringen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, zo oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Een onderneming ziet de aanvraag voor TVL-steun over het laatste kwartaal van 2020 afgewezen worden. Die is namelijk te laat binnengekomen, zo oordeelt het ministerie van Economische Zaken. Het bedrijf gaat in beroep en betoogt bij het CBb allereerst dat er op de site van de rijksoverheid nog geen einddatum was vermeld toen de directeur van de onderneming de subsidieaanvraag wilde indienen. De directeur heeft PTSS en besteedt daarom de administratie uit aan een accountant. Maar laat die nu, net als zijn partner, geveld zijn geweest door corona, waardoor de aanvraag vertraging opliep.

Tijdige aanvraag was mogelijk

Het CBb pareert het betoog over de onbekende einddatum met het verwijzen naar de site van de RVO, waar wel een einddatum stond. Bovendien is die datum ook in nieuwsberichten vermeld. Daarnaast is een coronabesmetting geen excuus: ‘Onder die omstandigheden valt niet in te zien waarom de onderneming, toen bleek dat de accountant corona had, geen andere expert heeft ingeschakeld. Dat dit volgens de directeur niet nodig was omdat er geen einddatum was vermeld op de desbetreffende site leidt, gelet op wat hiervoor is overwogen, niet tot een ander oordeel. Het is daarom niet komen vast te staan dat de onderneming niet tijdig een aanvraag heeft kunnen indienen.’

CBb, 19 maart 2024