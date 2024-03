Steeds meer ondernemers met coronaschuld zoeken hulp

Honderden ondernemers hebben in de eerste twee maanden van 2024 contact opgenomen met Geldfit voor hulp bij coronaschulden, meldt het financieel hulpplatform. Het aantal is meer dan zeven keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar.

Meer dan 80.000 mkb-ondernemers zijn niet in staat om hun coronaschulden tijdig af te lossen. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de mogelijkheden voor betalingsregelingen, kwijtschelding en herfinanciering en denken daarom vaak onterecht dat faillissement of sluiting van het bedrijf de enige uitweg is.

Jacqueline Zuidweg, ambassadeur van Geldfit, noemt het positief en opvallend dat ondernemers de stap zetten om hulp te zoeken, aangezien ondernemers vaak geneigd zijn om problemen zelfstandig op te lossen. Geldfit heeft een belteam dat momenteel via het gratis telefoonnummer 0800-8115 honderden ondernemers ondersteunt en hen verbindt met passende hulp.

Einde coulance

Zuidweg moedigt ondernemers aan om actie te ondernemen. In april komt er een eind aan de coulance die de Belastingdienst bij deze schuld heeft gehad. Dat betekent dat de coronabelastingschulden preferent worden, oftewel: voorrang krijgen. Het kan dus lonen om voor 1 april actie te ondernemen.

De Belastingdienst meldde vorige maand dat de meeste ondernemers hun openstaande coronabelastingschuld hebben terugbetaald, daarmee is twee derde van de schulden terugbetaald. In februari stond er nog 11,5 miljard euro schuld open, de verwachting van de Belastingdienst is dat 2,5 miljard euro niet wordt terugbetaald.