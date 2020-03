Corona | Corona-helpdesk speciaal voor ondernemingsraden

Door de coronacrisis wordt van twee kanten aan OR-leden getrokken: door de werknemer die onzeker is over baan en inkomen én door de directie die ad hoc wil bijsturen aan de hand van de nieuwste overheidsmaatregelen. Dit leidt tot veel onzekerheid en vragen binnen de ondernemingsraad van een bedrijf. KZO | O13 opent daarom een gratis helpdesk voor ondernemingsraden.

Wat moet OR niet doen?

Laat je als OR niet buiten spel zetten. Juist in crisistijd kan een maatschappij – en een onderneming als onderdeel van die maatschappij – laten zien wat ze waard is door rechten, zoals medezeggenschap, niet ineens overboord te gooien.

Scheid hoofdzaak van bijzaak. Richt je in de eerste plaats op besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers en/of die grote groepen werknemers raken.

Wat moet OR wel doen?

Vraag actief om informatie aan de onderneming. Maak waar zinvol gebruik van je initiatiefrecht om zelf met ideeën en voorstellen te komen.

Ga open in overleg met de directie over wat de OR kan doen om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen voor de onderneming én het personeel te beperken.

Corona-helpdesk

KZO | O13, een advocatenkantoor in Tilburg met expertise in arbeidsrecht, familie- en erfrecht en ondernemingsrecht. opent een gratis helpdesk voor OR’s met vragen op coronagebied om getroffen bedrijven te ondersteunen. De advocaten beantwoorden alle eerstelijnsvragen, denken mee en geven richting.

Twee voorbeelden:

1 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als de werkgever een aanvraag voor de tegemoetkoming loonkosten (NOW) wil indienen, heeft de OR dan instemmingsrecht?

In principe niet. Het betreft een tijdelijke maatregel, bovendien over primaire arbeidsvoorwaarden. Wil de onderneming echter (ook) een wijziging aanbrengen in het beloningssysteem, dan is instemming van de OR wél vereist. Ook is een NOW-aanvraag mogelijk wel een ‘belangrijk’ besluit in de zin van de wet, waarover dus vooraf advies gevraagd moet worden aan de OR.

2 Thuiswerken

Veel werknemers werken nu noodgedwongen thuis. De onderneming kiest hier dus niet zelf voor. Daarbij is het tijdelijk. Dit betekent dat de OR niet automatisch een instemmingsrecht heeft.

Als het thuiswerken echter zo wordt vormgegeven dat de onderneming kan controleren op aanwezigheid, gedrag en/of prestaties, moet daarvoor wél eerst instemming van de OR wordt gevraagd.

