De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2020 beschikbaar gesteld. In het handboek is alle informatie over de loonheffingen voor 2020 te vinden, zoals tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling.

De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is in het handboek verwerkt.

Het handboek is alleen als pdf beschikbaar en is hier te downloaden.