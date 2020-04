‘Kredietverzekeraars brengen detailhandel in problemen’

Volgens het FD kampen ondernemers in de detailhandel met een snel teruglopende kaspositie. Kredietverzekeraars Atradius, Euler Hermes en Coface beëindigen of verlagen massaal hun kredietlimieten vanwege de coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden vrijwel allemaal afgewezen.

Zonder de afdekking van het betalingsrisico is het moeilijk om bankfinancieringen rond te krijgen. De drie grootste kredietverzekeraars hebben volgens de krant bij tientallen ketens de limieten verlaagd: onder meer bij Brantano, Nelson, Omoda, Van Tilburg Mode en Ziengs. Koepelorganisatie Inretail is ontstemd: ‘Een sector die honderdduizenden mensen werk biedt en toch al zwaar onder druk staat, wordt op deze manier omvergetrokken. Dit mag niet gebeuren.’ Volgens voorzitter Jan Meerman krijgen gezonde familiebedrijven nu klappen die totaal onnodig zijn. ‘Als kosten doorlopen en geen omzet wordt gemaakt, dan kan iedereen bedenken op welk rampscenario de retail afstevent. Hier is overheidsingrijpen nodig.’

Van een ton naar een paar duizend euro

ABN Amro en ING bevestigen dat het intrekken van de kredietlimieten de kredietruimte voor ondernemers beperkt. Designwinkel Combo zegt dat de verzekerde kredietlimiet is beperkt van een ton naar een paar duizend euro. Volgens eigenaar Rick Polléis de omzet met bijna 100% afgenomen. ‘Ik heb 22 man op de loonlijst en betaal maandelijks € 40.000 huur. Dit houden we niet lang vol.’ VNO-NCW heeft de handelwijze van de kredietverzekeraars bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de aandacht gebracht. Hoogleraar economie Lex Hoogduin pleit echter ook voor begrip: ‘Het kabinet kan niet verwachten dat verzekeraars en banken hun eigen solvabiliteit in de waagschaal stellen om een ondernemer te steunen. Je vraagt hun in feite om in een zwart gat te springen. Kredietbeoordelaars als Moody’s zouden dat meteen afstraffen, met alle gevolgen van dien voor hun eigen kredietwaardigheid.’ Juist de overheid zou de garantstelling voor bedrijfskredieten moeten uitbreiden, vindt hij. Atradius zegt ‘bestaande limieten te reviewen samen met klanten’, maar bestrijdt dat limieten massaal worden beëindigd.

Dringend om cash verlegen

Volgens onderzoek van MKB Servicedesk en Motivaction vreest de helft van de ondernemers dat het huidige pakket van overheidsmaatregelen onvoldoende is. Een derde staat er financieel ongunstig voor. Factoringbedrijven, die de facturen van ondernemers opkopen, moeten vaker nee verkopen door het aangepaste beleid van kredietverzekeraars. Factoringmaatschappij Bibby Financial Services ziet een toename van het aantal ondernemers dat in acute problemen verkeert. ‘Zeker 10% van onze aanvragen zit dringend om cash verlegen.’

Bron: FD