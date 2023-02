MKB vraagt accountant minder om financieringsadvies

Het MKB oriënteert zich steeds meer zelf op financieringsmogelijkheden. Online informatie is bijna net zo belangrijk als de accountant. Die was, na de bank, altijd de belangrijkste financieringsadviseur van het midden- en kleinbedrijf. Maar accountantsadvies is bij dit onderwerp minder belangrijk geworden.

In 2019 ging nog de helft van de bedrijven in het mkb in gesprek met de accountant over financiering. Vooral voor het microbedrijf was de accountant in 56 procent een belangrijk adviseur. (Voor het grootbedrijf gold dit slechts voor 11 procent).

Financieringsmonitor

De afgelopen jaren is het belang van de accountant als financieringsadviseur afgenomen. Uit de meest recente Financieringsmonitor van het CBS (31 januari 2023) dat nog maar 35 procent van het MKB bij een financieringsbehoefte zich laat adviseren door de accountant. Hoewel deze vooral door het micro en kleinbedrijf wordt geconsulteerd, doet ook deze groep bij financieringsvraagstukken minder een beroep op de accountant dan voorheen.

Ook minder vaak naar de bank

De bank blijft de belangrijkste adviseur als mkb-bedrijven op zoek zijn naar financiering. Maar ook hier is een dalende lijn zichtbaar. Klopte een paar jaar geleden 80 procent van het mkb bij de (huis)bank aan bij een financieringsvraag, nu is dat nog 65 procent.

Internet

In opkomst is de rol van de financieel adviseur, bij wie het MKB nu in 33 procent van de gevallen aanklopt. Maar meest opvallend is dat bedrijven steeds meer zelf op zoek gaan naar informatie over financiering. Ze doen dit op internet.