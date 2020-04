Thuiswerken was voor zeven op de tien accountants al normaal

Door de overheidsmaatregelen om het coronavirus terug te dringen, werken veel mensen thuis. Voor 39% van de werkenden was dat voor de corona-uitbraak al een periodiek terugkerende zaak, blijkt uit CBS-cijfers. Onder accountants werkte 70% al (soms) thuis.

Vorig jaar werkte dat percentage van de werknemers thuis, zij het meestal incidenteel en vaak niet op een vaste dag. Het ging in totaal om 3,5 miljoen mensen, van wie er 2,2 miljoen incidenteel vanuit huis werkten. Overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs werkten het meeste thuis: in die groepen werkte minimaal 87% (soms) in de eigen woning. Van de grotere bedrijven faciliteerde 8 op de 10 thuiswerken.

Vaak een dag in de week

Van de groep die gewoonlijk thuis werkten, deed bijna driekwart dat vanuit de eigen woning, zoals vertegenwoordigers die naar klanten gaan. Een kwart werkte in de eigen woning, zoals tandartsen met een praktijk aan huis. Wie incidenteel thuis werkte, deed dat in 75% van de gevallen één dag per week, gemiddeld ruim 7 uur per week. Thuiswerkers met meer dan twee vaste thuiswerkdagen werkten gemiddeld 14,8 uur per week thuis.

Kwart accountants vaak thuis aan de slag

In de lijst van thuiswerk-beroepen neemt de accountant de 24e plaats in: in deze beroepsgroep werkte vorig jaar 70,5% (soms) thuis. 45,5% deed dat incidenteel, 25% gewoonlijk. Bij auteurs en taalkundigen vinden we het grootste percentage thuiswerkers: daar gaf bijna twee derde aan gewoonlijk in of vanuit huis te werken. Van de werknemers in ICT-beroepen en managers werkte ongeveer 70% weleens thuis. Werknemers in transport- en logistieke beroepen, dienstverlenende beroepen en agrarische beroepen hadden naar eigen zeggen de minste mogelijkheden om thuis te werken. Van alle werknemers gaf 37% aan dat zij de mogelijkheid hebben om een deel van het werk thuis te doen; 34% werkte daadwerkelijk thuis. Van de zelfstandigen werkte 64% weleens thuis.

Bron: CBS