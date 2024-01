EY haalt thuiswerkteugels aan bij Brits personeel

Hybride werken lijkt na corona de norm, maar EY vindt dat het personeel er in het Verenigd Koninkrijk een loopje mee neemt: veel mensen zouden te vaak vanuit huis werken. Daarom wordt sinds kort bijgehouden hoeveel mensen er elke dag op kantoor verschijnen. Wie naar de zin van de leidinggevende te vaak thuiswerkt, blijkt bovendien een slechtere beoordeling te krijgen.

EY verzamelt sinds kort anonieme data van de toegangspoortjes om te kijken of personeel zich nog wel aan de regels voor hybride werken houdt. In sommige teams zou namelijk meer dan de helft van de mensen niet de minimale twee dagen per week op kantoor verschijnen. Data van toegangspasjes circuleert onder het senior management, zo weet de Financial Times. De gegevens zouden gebruikt gaan worden om mensen te stimuleren vaker op kantoor te verschijnen en naar verluidt niet worden ingezet om ‘thuisblijvers’ te straffen. Wel blijkt dat leidinggevenden een duidelijk minder goede beoordeling geven als iemand minder dan gemiddeld op kantoor aanwezig is.

Banen schrappen

Overigens gaat een deel van de medewerkers helemaal niet meer naar kantoor komen, want EY schrapt 40 banen in de consultancytak. Eerder werd al bekend dat 24 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen bij de juridische dienstverlening. Consultants mogen tegenwoordig ook onbetaald verlof opnemen, waarbij ze bij terugkomst een bonus krijgen van 25 procent van het salaris dat ze in die verloftijd verdiend zouden hebben.

Kantoorwerkers voortrekken

Niet alleen bij EY zijn er zorgen over de naleving van het thuiswerkbeleid. KPMG onderzocht afgelopen jaar de stemming onder leidinggevenden in het Britse bedrijfsleven. Meer dan 80 procent gaf aan mensen die vaak op kantoor komen een hogere beloning te gunnen. De Britse PwC-topman heeft al openlijk aangegeven dat mensen meer naar de werkplek moeten komen.

Andere grote bedrijven nemen ook maatregelen rondom hybride werken: Bank of America heeft er al brieven over naar het personeel gestuurd. Daarin wordt gedreigd met disciplinaire maatregelen tegen iedereen die zich niet aan het thuiswerkbeleid houdt. Ook BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs en JPMorgan hebben medewerkers op de vingers getikt.

Bron: Financial Times