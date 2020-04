Vijlbrief: aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag VPB hoeft niet met eHerkenning

Er is een voorziening beschikbaar voor belastingplichtigen die geen voorlopige VPB-aanslag kunnen aanvragen of wijzigen omdat zij geen gebruik maken van software of een intermediair of geen eHerkenning kunnen aanvragen. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

Vennootschapsbelastingplichtigen kunnen een voorlopige aanslag (VA) vennootschapsbelasting wijzigen via een commercieel softwarepakket, via hun intermediair of via MijnBelastingdienst-zakelijk. Voor het gebruik van MijnBelastingdienst-zakelijk is eHerkenning vereist.

Er zijn belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen aanvragen of de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen wijzigen, omdat zij geen gebruik maken van software of een intermediair of geen eHerkenning kunnen aanvragen.

Er is een voorziening beschikbaar om ervoor te zorgen dat ook deze groep belastingplichtigen een VA kunnen aanvragen of de opgelegde VA kunnen wijzigen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van een formulier op de website van de Belastingdienst. Dit formulier is in het bijzonder bedoeld voor binnenlandse belastingplichtigen en is te downloaden zonder dat het nodig is om in te loggen met eHerkenning.

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen op de website het formulier ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 voor buitenlandse belastingplichtigen’ invullen en opsturen.