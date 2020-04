Corona | ‘NOW nodigt uit tot knoeien met boekhouding’

De NOW-regeling kan ondernemers aanzetten te sjoemelen met hun boekhouding. Daarvoor waarschuwen accountants en fiscalisten op BNR.

Schuiven met omzet

Bij de NOW-regeling kunnen ondernemers maximaal 90 procent van hun loonkosten terugkrijgen. Ze moeten dan aantonen dat ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Wie geen 20 procent maar bijvoorbeeld 15 procent minder omzet heeft, kan overwegen om later te factureren of tegen klanten te zeggen dat ze later mogen betalen. Op die manier hebben ze in die periode op papier minder omzet waardoor ze toch voor compensatie in aanmerking komen.

Groot grijs gebied

Accountants en administratiekantoren worden regelmatig gebeld door klanten die vragen of dit sturen van omzet legaal is. Volgens een financieel expert op BNR begeven ondernemers die dit doen zich op glas ijs. ‘Wij geven het dringende advies om absoluut niet met deze cijfers te frauderen.’ Toch ligt het niet zo zwart-wit als het lijkt. ‘Een schoonmaakbedrijf zal nu geen facturen sturen omdat bij veel van zijn klanten het personeel thuis werkt,’ zegt een andere specialist op de radiozender. ‘Wettelijk gezien mag zo’n ondernemer gewoon factureren, maar als hij daarvoor kiest, raakt hij waarschijnlijk zijn klant kwijt.’ Maar een verhuurder die de huur drie maanden opschort (en daarna compenseert met een hogere huur) valt weer niet onder de NOW-vergoeding.

Zaak voor de rechter

Er is een groot grijs gebied en de NOW-regeling heeft veel losse eindjes, luidt de conclusie. Of het schuiven met omzetten en factureren een fiscale overtreding is, is lang niet altijd duidelijk. Daar zal de rechter uiteindelijk over moeten oordelen.

Bron: BNR