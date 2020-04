Corona | Werkgevers: maak haast met invoering faillissementswet

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW dringen in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer aan op snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De wet zorgt ervoor dat schulden sneller geherstructureerd kunnen worden. Dat is belangrijk om faillissementen en baanverlies in deze tijd te voorkomen, benadrukken de twee organisaties.

Onderhands akkoord

De WHOA regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). Dit is een effectief wetsvoorstel voor deze crisis, vinden werkgevers en werknemers. ‘Het kan bedrijven redden van een faillissement, waardoor onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen.’

Snelle invoering

Ondanks het pakket aan maatregelen van de overheid zullen er situaties zijn dat ondernemingen verliezen lijden die financiers of aandeelhouders niet kunnen delen. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat de onderneming vervolgens in een faillissement terechtkomt, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Uitstel van betaling

Daarnaast vragen MKB-Nederland en VNO-NCW de Kamerfracties om na te denken over regels rond het verlenen van uitstel van betaling aan op zich gezonde bedrijven die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De ondernemersorganisaties zouden graag zien dat schuldeisers in specifieke gevallen verplicht worden een betalingsregeling te treffen met het getroffen bedrijf. De brief sluit aan bij het pleidooi dat de Stichting van de Arbeid vorige maand ook al deed.