Ondernemers met corona-belastingschuld hebben nog één dag om zich te melden

MKB-Nederland heeft een laatste oproep gedaan aan ondernemers met een coronaschuld om contact op te nemen met de Belastingdienst. Dinsdag is de laatste dag dat ondernemers die nog helemaal geen actie hebben ondernomen om hun schuld terug te betalen zich kunnen melden.

Ondernemers die vrezen failliet te gaan, moeten ‘goed advies inwinnen’, zegt een woordvoerder. ‘Het is belangrijk dat ondernemers zelf met de Belastingdienst in gesprek gaan. Iedereen die dat nog niet heeft gedaan moet dat zo snel mogelijk doen. Ondernemers die echt geen uitweg meer zien en aan een faillissement denken, moeten ook goed advies inwinnen over dat ze niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.’

Vooral zzp’ers

Drie maanden terug hadden 45.000 ondernemers nog geen actie ondernomen om hun belastingschuld af te betalen. Dat zijn volgens MKB-Nederland veel zzp’ers, zoals ondernemers met een horecazaak of winkel. ‘Die zijn oververtegenwoordigd in de groep die hiermee te maken heeft, omdat ze een forse tijd beperkingen kregen en dicht moesten.’

Bron: ANP