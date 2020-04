Corona | TOGS: open voor nieuwe SBI-codes en aanvullende voorwaarden

De eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro (TOGS) is sinds 15 april 15:15 uur ook aan te vragen door ondernemers in verschillende contactberoepen, zoals tattooshops. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, toeleveranciers (onder meer groothandel) en dienstverlening, zoals taxibedrijven, toegevoegd. Verder kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden een aanvraag indienen.

Aanvullende voorwaarden

Ondernemingen kunnen nu ook in aanmerking komen voor TOGS als zij een vestiging hebben die fysiek afgescheiden is van de privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft. Bewijsstukken hiervan worden met de aanvraag meegestuurd.

Voor een aantal andere ondernemingen zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen. Deze vind je op RVO.nl.

RVO verzoekt om – indien mogelijk – de aanvraag nog even uit te stellen om de systemen niet te overbelasten. Zo kunnen de ondernemers waarbij de nood het hoogst is, eerst aanvragen. Er is voldoende budget. Je kunt nog tot en met 26 juni een aanvraag indienen.

Voor gedupeerde zorgondernemingen zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten geldt dat zij hun aanvraag vanaf 22 april kunnen indienen.

Tegemoetkoming schade COVID 19 op RVO.nl

Vastgestelde SBI-codes