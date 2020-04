DGA’s krijgen langer de tijd voor informatie over beëindiging pensioen in eigen beheer

In een nieuw besluit van de staatssecretaris is de termijn verlengd voor het aanleveren van het informatieformulier bij het afkopen van een pensioen in eigen beheer.

Sinds 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer worden opgebouwd. Het opgebouwde pensioen kon tot uiterlijk 31 december 2019 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In dat geval had de pensioengerechtigde DGA de Belastingdienst het Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer moeten toesturen.

De fiscus meldt echter nog niet van iedereen het informatieformulier te hebben gekregen. In sommige gevallen is het informatieformulier wél ontvangen, maar ontbreekt de medeondertekening van de (gewezen) partner. DGA’s krijgen daarom extra tijd om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst op te sturen.

Dat is te lezen in het nieuwe Besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845 (Stcrt. 10 april 2020, nr. 20858), dat een aanpassing is van het vervallen Besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862.

Brief

Wie een pensioen in eigen beheer heeft afgekocht of omgezet, maar nog geen informatieformulier van de Belastingdienst heeft ontvangen krijgt nog een brief van de fiscus. Hierin staat dat er in ieder geval nog 6 weken de tijd is om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst op te sturen.