Nog minder btw-aangiftes dan normaal, vandaag deadline!

Uiterlijk vandaag moet de btw-aangifte over het eerste kwartaal worden ingediend en betaald. De Belastingdienst constateert dat het aantal aangiftes enigszins achterloopt in vergelijking tot het voorgaande jaar.

Zonder aangifte geen uitstel

De Belastingdienst roept ondernemers op vandaag alsnog (kwartaal)aangifte btw te doen. Ondernemers die als gevolg van corona aanspraak willen maken op uitstel van btw-betaling kunnen zonder aangifte namelijk geen uitstel van betaling aanvragen. Hoewel de fiscus begrip zegt te hebben voor ondernemers die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt, hoort op tijd aangifte doen er gewoon bij, aldus de Belastindienst. Ook wanneer ondernemers nauwelijks of geen omzet hebben gedraaid, is het doen van aangifte van belang. Alleen dan is het mogelijk drie maanden uitstel van de btw-betaling aan te vragen. De Belastingdienst benadrukt dat er een verschil bestaat tussen uitstel van de btw-betaling en voor het doen van aangifte. Eerst moet er gewoon aangifte gedaan worden, waarna de naheffingsaanslag volgt. Pas dan kan er ook uitstel voor betaling aangevraagd worden.

Stapsgewijs

De fiscus heeft de gegevens van ondernemers ook om een andere reden hard nodig. Met de btw-gegevens kan de overheid zicht houden op de omzetontwikkeling van Nederlandse ondernemers. Ondernemers vragen uitstel aan via ondernemersportaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ om vervolgens in te loggen met DigiD (eenmanszaak) of eHerkenning. Vul de btw-aangifte in, ook als er een keer geen btw hoeft te worden afgedragen of wordt teruggekregen. Ook ondernemers die een heel kwartaal geen omzet hebben moeten btw-aangifte doen. Na het indienen van de btw-aangifte kunnen ondernemers de naheffingsaanslag afwachten. Met dit formulier kan eenvoudig uitstel worden aangevraagd. Hiermee vervalt automatisch de boete op de naheffingsaanslag voor het niet of te laat doen van de btw-betaling.