Hagenees verdacht van fraude met verbruiksbelasting

De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. De opgepakte man is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades.

Tijdens de doorzoekingen in een woning, vier bedrijfspanden en bij een safeloket in Den Haag en een woning in Katwijk is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, ruim 100.000 euro aan contant geld, drie vermoedelijk dure horloges en voor ruim 1 miljoen euro op bankrekeningen. De verdachte is op vrijdag 22 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Sappen

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een controle door de Douane. De verdachte is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades. Bij inkoop van dergelijke goederen moet volgens de wet verbruiksbelasting worden afgedragen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte in ieder geval in de periode van januari 2020 tot en met december 2022 goederen inkocht waar verbruiksbelasting op rustte. De verdachte heeft vermoedelijk niet of nauwelijks aangiften verbruiksbelasting ingediend en afgedragen. Daarnaast wordt vermoed dat de man uit Den Haag ten onrechte teruggaven verbruiksbelasting claimde. Bij de aangifte verbruiksbelasting werden documenten door de man verstrekt die vermoedelijk valselijk waren opgemaakt.

Een miljoen

De 30-jarige man wordt ook verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Uit de administratieve controle door de Douane bleek dat meerdere leveringen door de groothandel aan buitenlandse partijen niet hadden plaatsgevonden. Deze goederen werden vermoedelijk in Nederland verkocht. Deze omzet werd niet gemeld in de aangiften omzetbelasting waardoor de man te weinig belasting afdroeg. Het totale nadeel voor de Nederlandse staat wordt geschat op meer dan 1.000.000 euro.