Corona | ‘Accountantscontrole vanuit letter én geest van steunmaatregelen’

Bij het aanvragen van noodsteun voor ondernemers via de NOW moeten accountants niet alleen de letter, maar ook de geest van de regeling goed in het oog houden. Van ‘misbruik’ kan ook sprake zijn als van de regeling wordt afgeweken zonder dat het om fraude gaat. Dat zegt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer in een opiniebijdrage in het FD, als reactie op de onrust die onder accountants is ontstaan over hun rol bij NOW-aanvragen.

Fraudegevoelig

Sommige accountants vinden dat hun beroepsgroep grote aansprakelijkheidsrisico’s loopt bij de door de overheid gevraagde accountantsverklaring bij NOW-aanvragen, omdat standaarden ontbreken, de maatregel fraudegevoelig is, en oneerlijk uit kan pakken. Als later in het jaar de rechtmatigheid van NOW-aanvragen getoetst wordt vrezen accountants dat zij op ten onrechte verstrekte gelden worden aangesproken. Accountants wijzen erop dat de NOW-regeling fraudegevoelig is. Gerealiseerde omzet is leidend bij het aanvragen van noodsteun, maar het begrip omzet biedt ruimte voor interpretatie.

Misbruik zonder fraude

Van ‘misbruik’ van de regeling kan echter ook sprake zijn als zonder fraude van de regeling wordt afgeweken, schrijft Pheijffer: ‘Daarbij doel ik niet op de ‘letter’ maar op de ‘geest’ van de regelgeving. Want die is helder: de regels zijn voor ondernemers die door de buitengewone omstandigheden te maken krijgen met een omzetval die redelijkerwijs niet tot het normale ondernemersrisico hoort, dit teneinde hun werknemers in dienst te kunnen houden.

Ik bespreek kort twee elementen uit de doelstelling. Ten eerste het normale ondernemersrisico. Ondernemen is per definitie risico nemen. Dat vergt een langetermijnhorizon, onder meer door in goede tijden te zorgen voor ‘vet op de botten’, teneinde mindere tijden veilig door te kunnen komen. Het (bijna) volledig uitkeren van winsten staat daar haaks op. Ten tweede de frase ‘teneinde hun werknemers in dienst te kunnen houden’. Die illustreert dat het er bij de steunmaatregelen niet om gaat het ondernemersinkomen of winstuitkeringen in stand te houden.’

Het zou daarom wat Pheijffer betreft goed zijn als accountants in het kader van door hen af te geven verklaringen bij steunmaatregelen worden verplicht in beeld te brengen en te controleren op welke wijze hun clientèle is omgegaan met de opbouw van reserves, winstuitkeringen en uitbetalingen aan toppersoneel in (bijvoorbeeld) de vijf jaar voor de steunaanvraag.

Bron: FD