Corona | Accountants vrezen claims en imagoschade door fraude met steunmaatregelen  

Onder accountants is onrust ontstaan over hun controlerende rol bij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarover schrijft het Financieele Dagblad.

Accountantsverklaring

De overheid eist een accountantsverklaring van werkgevers om misbruik van de vanwege de coronacrisis opgetuigde loonsubsidie te voorkomen. Maar accountants vinden dat hun beroepsgroep grote aansprakelijkheidsrisico’s loopt, omdat standaarden ontbreken, de maatregel fraudegevoelig is, en oneerlijk uit kan pakken. Als later in het jaar de rechtmatigheid van NOW-aanvragen getoetst wordt, vrezen accountants dat zij op tenonrechte verstrekte gelden worden aangesproken.

Moreel dilemma

In het Financieele Dagblad komt onder meer John Weerdenburg van de Auxilium Adviesgroep aan het woord. NOW plaatst accountants voor morele dilemma’s, schetst hij. ‘Stel je hebt twee dezelfde ondernemers, bijvoorbeeld aannemers. De een heeft altijd zuinig gedaan en netjes geld in kas gehouden. De ander heeft zichzelf doorlopend dividend uitgekeerd en er privé een dikke villa voor neergezet. Dan kan de regeling oneerlijk uitpakken, omdat de zuinige aannemer eerst zijn geld moet opmaken, terwijl die andere wel steun krijgt. Dat is concurrentievervalsing en dus oneerlijk.’ Ook de NBA vangt dit soort signalen op. ‘We zien de maatschappelijk verontwaardiging die sommige bedrijven oproepen’, zegt NBA-woordvoerder Lukas Burgering. ‘Er zijn multinationals met hysterische hoeveelheden geld in kas die toch hun handje ophouden. Gewoon omdat het kan. Hoe het debat daarover afloopt, weten wij nog niet.’

Imagoschade

Accountants wijzen erop dat de NOW-regeling fraudegevoelig is. Gerealiseerde omzet is leidend bij het aanvragen van noodsteun, maar het begrip omzet biedt ruimte voor interpretatie. Vooral bij kleine mkb’ers die hun boekhouding door een administratiekantoor laten doen, stuiten accountants op ongecontroleerde cijfers. En dan moeten die bedrijfjes eerst ook nog door de klantacceptatie van een accountant heen. Dat kost tijd en geld. En juist dat is er niet. Als achterblijkt dat er veel is misgegaan met de NOW-regeling zou dat een nieuwe deuk in het imago van accountants kunnen opleveren, vreest de NBA.

