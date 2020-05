Corona | Fiscaal akkoord Nederland en België over grenswerkers

België en Nederland hebben een fiscaal akkoord gesloten voor grensarbeiders die op dit moment door de coronacrisis gedwongen thuiswerken.

De Belgische minister van Financiën Alexander de Croo meldt volgens de Telegraaf dat grensarbeiders die moeten thuiswerken zullen worden belast door het land waarin zij werken, om te voorkomen dat deze groep negatieve fiscale gevolgen gaat ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

De wetgeving gaat er op dit moment nog vanuit dat mensen belasting moeten betalen in het land waarin ook daadwerkelijk wordt gewerkt. Mensen die normaal gesproken over de grens in België werken en in Nederland wonen zouden – nu ze moeten thuiswerken – dus ineens in Nederland inkomstenbelasting moeten gaan betalen, in plaats van in België.

Om verwarring te voorkomen zijn nu de afspraken tussen beide landen gemaakt. De regeling geldt voorlopig tot en met 31 mei, maar kan indien nodig worden verlengd.

Bron: Telegraaf