Aanhouding FIOD na opzichtige correcties belastingaangiften

De FIOD heeft maandag een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden wegens belastingfraude. Hij deed eind maart opnieuw aangifte over de laatste drie jaar, maar had bijzonder grote correcties toegepast.

In de aangepaste IB-aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge ingehouden loonheffingen. De fiscus pakte er de eerdere aangiften bij en daaruit kwam een veel lager inkomen naar voren. ‘Het vermoeden is dat de verdachte willekeurige getallen vóór de echte bedragen heeft gezet en van enkele positieve bedragen negatieve bedragen heeft gemaakt. Daarmee heeft hij mogelijk geprobeerd hoge teruggaven te creëren.’ Die liepen in de honderdduizenden euro’s, maar de Belastingdienst besloot de opsporingsdienst in te schakelen. De FIOD heeft de computer van de man in beslag genomen. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.

Corona-opportunist?

De FIOD wijst nogmaals op de ondermijnende werking van fraude. ‘Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis.’ Het vermoeden bestaat dat de man dacht dat in deze tijd de controle wat minder scherp zou zijn. ‘Ook ten tijde van de coronacrisis waarin de Belastingdienst zijn uiterste best doet teruggaven snel te verlenen, is de dienst alert op mogelijke belastingfraude.’