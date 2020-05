Corona | AOW-partnertoeslag vervalt niet tijdens coronacrisis

Minister Koolmees van Sociale Zaken is bereid om een tijdelijke coulanceregeling te treffen om te voorkomen dat de AOW-partnertoeslag vervalt wanneer de jongere partner vanwege het coronavirus tijdelijk weer aan het werk gaat, antwoord de minister op Kamervragen.

Ook bij de SVB zijn vragen binnengekomen over de gevolgen voor de partnertoeslag als een jongere partner van een AOW-gerechtigde in verband met de coronacrisis weer in de zorg is gaan werken.

Recht op partnertoeslag laten herleven

De SVB heeft verzocht dat als een jongere partner van een AOW-gerechtigde door de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en deze werkzaamheden langer dan drie maanden voortduren, af te wijken van de huidige beleidsregels en het recht op partnertoeslag na de beëindiging van de werkzaamheden te laten herleven.

Deze versoepeling van het beleid is van toepassing zolang de noodmaatregelen van het kabinet in het kader van de coronacrisis, zoals de NOW, van kracht zijn.

Beantwoording Kamervragen over het vervallen van AOW-partnertoeslag tijdens coronacrisis