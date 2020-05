Corona | Welke belastingmaatregelen voor ondernemers zijn er verlengd?

De verlenging en uitbreiding van het noodpakket waar het kabinet afgelopen woensdag toe besloot omvat ook de verlenging en uitbreiding van een aantal fiscale maatregelen voor ondernemers. De Belastingdienst licht toe om welke maatregelen het gaat:

Bijzonder uitstel van betaling

De periode waarin getroffen ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (BTW). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Uitstel langer dan 3 maanden

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Belastingrente en invorderingsrente

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 september 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor ZZP’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en BTW-vrijstellingen.

Naheffingsaanslag BTW-aangifte

De komende dagen ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de BTW-aangifte. Vanwege de coronacrisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden. De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden gemaakt. Kijk hier voor meer informatie en het online aanvragen van bijzonder uitstel.

BPM

Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de BPM aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei. Volgende week komt hierover meer informatie op de website van de fiscus.

Lunch & Learnsessies over de fiscale en financiële nood- en steunmaatregelen (incl. het 2e steunpakket) i.v.m. de coronacrisis.