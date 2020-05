Topicus fuseert met TSS, nieuw softwarebedrijf wil naar de beurs

Het Canadese Constellation Software neemt via dochteronderneming Total Specific Solutions (TSS) uit Nieuwegein branchegenoot Topicus uit Deventer over. De fusie van de beide softwarebedrijven is nog wel aan voorwaarden gebonden; de Autoriteit Consument & Markt heeft nog geen toestemming gegeven.

Een van de grootste IT-bedrijven

Als die toestemming er komt ontstaat een van de grootste IT-bedrijven van Nederland, met ongeveer 4000 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro. Het nieuwe bedrijf gaat Topicus.com heten en vanuit Deventer opereren. Topicus heeft momenteel ruim 1.000 medewerkers. Het relatief onbekende TSS meer dan 3000 in België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk, Italië, Spanje, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Canadees moederbedrijf

Moederbedrijf Constellation Software is een Canadees softwarebedrijf dat wereldwijd verschillende softwarebedrijven bezit en ongeveer 13.000 medewerkers telt. Het bedrijf wil ook na de beursgang een meerderheid van de aandelen in Topicus.com houden.

Beursgang

Topicus zocht de afgelopen tijd naar een partner om sneller te kunnen groeien, zowel binnen Nederland als andere Europese landen. Het uiteindelijke doel is volgens de twee bedrijven ‘een Europese vertical market software (VMS) speler uit te bouwen die op termijn als zelfstandige eenheid naar de aandelenbeurs zal worden gebracht.’

CEO’s

Daan Dijkhuizen (Topicus) en Robin van Poelje (TSS) zullen Topicus.com als Co-CEO’s gaan leiden. Daan Dijkhuizen zal in de toekomst alleen verder gaan als CEO en Robin van Poelje als voorzitter van de raad van commissarissen.

Daan Dijkhuizen, CEO Topicus

‘We zien in TSS de aangewezen partner om onze verdergaande groeiambities in Europa waar te maken’, zegt Daan Dijkhuizen. ‘In de beoogde toekomstige samenwerking ligt een schat aan mogelijkheden voor onze collega’s, klanten en proposities. Zowel Topicus als TSS kennen beiden een sterke cultuur van ondernemerschap en bewezen vakmanschap, gecombineerd met een grote doelgerichtheid. De wederzijdse aanvulling is gelegen in de bundeling van gezonde bedrijfsvoering, effectieve en klantgerichte dienstverlening in combinatie met innovatiekracht.’

Robin van Poelje, CEO Total Specific Solutions

‘Wij hebben de ontwikkelingen van Topicus vanaf de oprichting in 2001 gevolgd’, reageert Robin van Poelje. ‘Als innovatief bedrijf hebben ze een buitengewoon knappe positie opgebouwd en spelen ze perfect in op de behoefte van specifieke markten. De producten en markten zijn aanvullend op TSS. Topicus en de twee operationele bedrijven van TSS zullen als zelfstandige bedrijven blijven opereren binnen een decentraal bedrijfsmodel. De meerwaarde dient te ontstaan uit kennisdeling en het uitwisselen van best practices. Op deze manier blijven ook de unieke culturen van beide bedrijven bestaan. De leiding van TSS zal in handen blijven van Group CEO’s Han Knooren en Ramon Zanders. Naast het co-CEO schap van de holding, blijft Daan Dijkhuizen leiding geven aan Topicus. Bij een toekomstige beursgang zal CSI, het Canadese moederbedrijf van TSS, nadrukkelijk als grootaandeelhouder aanblijven. Ik zie in deze samengang een belangrijke stap in de ontwikkeling van ons bedrijf, vergelijkbaar met onze aansluiting van TSS bij CSI eind 2013.’

Bron: FD/Topicus