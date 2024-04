Koenen en Co, HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast verder als Newtone

HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast gaan samen verder onder de naam Newtone, hebben de fusiepartners bekendgemaakt. Newtone heeft een omzet van 150 miljoen euro en werkt met ruim 1.100 medewerkers vanuit 13 vestigingen in de economische groeiregio’s van Zuid- en West-Nederland, meldt het nieuwe fusiekantoor.

Het van oudsher Brabantse HLB Witlox Van den Boomen en het Limburgs georiënteerde Koenen en Co kondigden vorig jaar aan te gaan fuseren met behulp van kapitaal van private equity-partij Avedon Capital Partners. Later dat jaar voegde ook PKF Wallast (Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden en Alphen aan den Rijn) zich bij die twee. Daarmee zou een gecombineerde organisatie ontstaan met een gezamenlijke omzet van zo’n 130 miljoen euro.

Na die aankondigingen opereerden de drie organisaties aanvankelijk nog zelfstandig onder eigen naam. Inmiddels treden de fusiepartners gezamenlijk naar buiten toe als Newtone. Het nieuwe merk wordt deze week gelanceerd via een landelijke mediacampagne. Newtone blijft deel uitmaken van het HLB-netwerk, waar Witlox Van den Boomen al onderdeel van was. Klanten van Newtone worden persoonlijk geïnformeerd over de naamswijziging. Zij blijven zakendoen met de voor hun vertrouwde gezichten.

Stephan Seijkens, CEO bij Newtone: “Newtone bouwt voort op 75 jaar ervaring. Onze visie is om het leidende advies- en accountantskantoor voor ondernemerschap in Nederland te zijn. De nieuwe naam en merkidentiteit manifesteren die visie en zorgen voor een duidelijke herkenbaarheid van onze geïntegreerde organisatie. Samen met 1.100 collega’s vormt Newtone een nieuw merk dat een fris geluid laat horen aan alle ambitieuze ondernemers en professionals die gericht zijn op een positieve toekomst. En daar zijn we trots op!”