‘Nieuwe banken slordig met privacy’

Nieuwe banken zijn vaak onzorgvuldiger met online privacy dan banken die al langer meedraaien. Dat concludeert de Consumentenbond, die online bankieren bij 13 banken in Nederland onderwierp aan de Privacymeter.

Vier banken scoren matig tot slecht. Bij Revolut is het meeste mis en deze bank krijgt dan ook een onvoldoende van de Consumentenbond. Revolut deelt persoonsgegevens van klanten, zoals e-mailadres en telefoonnummer, met Facebook om via het platform te kunnen adverteren. Consumenten die dit niet willen, moeten een e-mail sturen. Daarnaast blijkt uit een analyse van het dataverkeer dat de app van Revolut zonder waarschuwing vooraf informatie deelt met marketingbureaus. Omdat het verkeer versleuteld is, is niet duidelijk om welke informatie het gaat.

Klikkende apps en cookies

Ook de apps van de nieuwe banken Bunq en N26 communiceren met derde partijen die het gedrag van appgebruikers nauwkeurig volgen. Bunq laat in een reactie weten dat deze partijen alleen rapportages leveren om de app en de website beter te laten werken. De gegevens zouden niet voor een ander doel worden gebruikt. Of dat zo is valt niet te controleren. Revolut, Bunq, N26 en Openbank krijgen bovendien minpunten omdat ze de mist in gaan met het plaatsen van advertentiecookies, meldt de Consumentenbond. Revolut en Bunq plaatsen die zonder de gebruiker om toestemming te vragen. N26 en Openbank vragen die toestemming wel, maar niet op de juiste manier.

Aangesproken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is kwalijk dat de nieuwe banken het niet zo nauw nemen met de privacy en de wet overtreden. Dat kan natuurlijk niet en daarom hebben we de banken daar op aangesproken. Een aantal heeft beterschap beloofd. Wij gaan dat controleren. En als deze banken de problemen niet oplossen, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Bron: Consumentenbond