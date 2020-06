‘Harrier reset program 1.5’ als coronatool voor zoekende klanten

Iedereen moet zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, ook accountantskantoren. SRA-bestuurslid Harry Marissen ontwikkelde het coronakompas voor leden en bouwde dat bij zijn eigen Groningse kantoor Harrier accountancy-bedrijfsadvies uit tot het Harrier reset program 1.5. Daarmee helpt het accountantskantoor klanten om hun onderneming te resetten en snel voor te bereiden op de 1,5 meter economie. Dat leverde al een paar intensieve trajecten op die samen met ondernemers werden doorlopen.

Coronakompas

Met het coronakompas kunnen klanten van Harrier aan de hand van tien thema’s zelfstandig een analyse maken van hoe ze met hun bedrijf omgaan met de coronacrisis. Bij die thema’s gaat het bijvoorbeeld over veilig werken, fiscale aanpassingen, noodzakelijke investeringen, marketing en financieringsmogelijkheden. ‘Daar komt een soort spinnenweb uit dat belangrijke aandachtspunten inzichtelijk maakt’, vertelt Marissen. ‘Ik heb het coronakompas ontwikkeld zodat ondernemers snel kunnen zien of ze klaar zijn voor de 1,5 meter economie. Voldoe ik daar nu al aan, moet ik daar voor investeren of wordt het misschien wel heel lastig om daaraan te voldoen?’

Harrier reset program 1.5

Met het Harrier reset program 1.5 biedt zijn accountantskantoor vijf stappen aan de klant aan. ‘We zijn eigenlijk allemaal een beetje aan het resetten’, motiveert Marissen de naam van zijn coronahulpprogramma. ‘Vrijwel iedereen vult zijn werk en sociale contacten nu anders in. En 1.5 staat natuurlijk voor anderhalve meter.’ De eerste stap die gebruikers van het programma zetten is het gratis beschikbare coronakompas. ‘Als klanten dat hebben ingevuld gaan we vervolgens het gesprek aan. Als een soort nulmeting: waar sta je nu op dit moment? Daarna kijken we hoe het bedrijf verder kan worden geoptimaliseerd om toch voldoende winstgevend te zijn als de onderneming niet optimaal rendeert. Als we daarmee niet uitkomen op een scenario dat voldoende soelaas biedt zul je moeten innoveren, iets nieuws bedenken om toch voldoende omzet te genereren. Maar het kan ook zo zijn dat dit niet mogelijk is, omdat je bijvoorbeeld te weinig investeringscapaciteit hebt of gewoon in een tak van sport zit waar geen perspectief meer is. Vervolgens kun je als laatste stap in dat geval bekijken hoe de onderneming zo goed mogelijk kan worden beëindigd. Dat zijn de onderdelen van het Harrier reset program 1.5.’

Intensieve trajecten

Via het Harrier reset program 1.5 hebben Marissen en zijn medewerkers inmiddels al met een aantal klanten intensieve trajecten doorlopen. ‘Met name met klanten in de evenementenindustrie. Die hebben het gewoon ontzettend moeilijk, hebben helemaal geen omzet. En er is ook nog eens heel weinig zicht op wanneer dat wel weer het geval is: pas als er een vaccin is kun je verwachten dat er weer grootschalige evenementen worden georganiseerd. Met hen zijn we nu samen aan het kijken of er iets te bedenken is waardoor ze toch hun skills in kunnen zetten.’ Dat is niet altijd eenvoudig, merkt Marissen. ‘Maar het is wel leuk om te zien dat je de stemming vaak weer positief krijgt op die manier en mensen weer creatief bezig gaan met het maken van nieuwe plannen. Wij proberen ze daar zo goed mogelijk in te begeleiden.’

Als accountant zelf ook aanpassen

Ook voor zijn eigen accountantskantoor brengen de coronacrisistijden dus heel wat veranderingen met zich mee. Marissen: ‘We zijn altijd erg bezig met het organiseren van activiteiten bij ons op kantoor, maar dat kwam helemaal stil te liggen door Corona. Toen hebben we ons afgevraagd: wat kunnen we dan wel doen? Naast het reset program hebben we bijvoorbeeld ook elke donderdagochtend een Harrier Coffee break! georganiseerd, een digitale bijeenkomst voor klanten waar we een bepaald onderwerp behandelen. Deze week ging het over de nieuwe steunmaatregelen.’ Met relatief veel klanten in de evenementenindustrie en de kinderopvang maakt het Groninger accountantskantoor momenteel drukke tijden door. ‘Het is zeker wel eens zwaar geweest, want het komt allemaal bovenop het normale werk. Met de ondernemers in de kinderopvang zijn we heel druk geweest vanwege de specifieke regeling die daar geldt, waarbij ouders gewoon doorbetalen. Daarin hebben we heel veel ondersteuning aan klanten geboden en dat doen we nog steeds.’