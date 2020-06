Coronamaatregelen – gebruikelijk loon verlagen en meer

Het gebruikelijk jaarloon voor een aanmerkelijkbelanghouder mag je in 2020 evenredig verlagen aan de omzetdaling. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van de Belastingdienst.Forum Salaris vroeg in een peiling welke van de vier stellingen over de coronamaatregelen niet klopte. 77 procent van de 260 deelnemers gaf het juiste antwoord.

De vraag

Welke stelling over de coronamaatregelen is niet juist?

Stelling 1.

In 2020 is de vrije ruimte 3% bij een fiscale loonsom van € 400.000 per werkgever. Boven een fiscale loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,2%.

Stelling 2.

Een directeur-grootaandeelhouder mag zijn gebruikelijk jaarloon evenredig verlagen aan de omzetdaling. Hij heeft dan toestemming nodig van de Belastingdienst. [FOUT]

Stelling 3.

Een werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen aan een werknemer als hij thuiswerkt vanwege de coronacrisis.

Stelling 4.

Omdat een nieuwe werknemer thuiswerkt vanwege de coronacrisis, kan een werkgever de identiteit niet vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Je hoeft het anoniementarief niet toe te passen als de werkgever dit wel doet zodra dit mogelijk is.

Toelichting

Het gebruikelijk jaarloon voor een aanmerkelijkbelanghouder mag je in 2020 evenredig verlagen aan de omzetdaling. Je hebt hiervoor géén toestemming nodig van de Belastingdienst.

In het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ staat hoe je het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 berekent:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden:

De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. Als de ab-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De goedkeuringen die gelden voor de loonheffingen tijdens de coronacrisis vind je in onderdeel 6 van het Besluit noodmaatregelingen coronacrisis, 6 mei 2020, Staatscourant 2020, 26066.

Bron: Forum Salaris