‘Geef kleine bedrijven in horeca en detailhandel meer tijd voor saneringsverzoek fiscus’

Kleine ondernemers in de horeca en de (detail)handel, die het meest last hadden van de coronamaatregelen, zitten nog altijd in zwaar weer, zo blijkt uit de Kleinbedrijf Index van onder meer Qredits en ondernemersvereniging ONL. Ze roepen op om de deadline voor het aanvragen van een schuldsanering bij de fiscus met een half jaar uit te stellen tot 1 oktober.

Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht hebben samen met kennisplatform Cultuur+Ondernemen ruim duizend ondernemers in het kleinbedrijf bevraagd. Daaruit blijkt dat ondernemers in de horeca en (detail)handel het slechter hebben dan een half jaar geleden, al boekt 60 respectievelijk 65 procent een maandomzet die boven de 10.000 euro ligt. ‘In de horeca kan de meerderheid van de ondernemers de rekening niet op tijd betalen. De (detail)handel verwacht krimp van de omzet. Er heerst veel verborgen armoede in deze sectoren: een derde van de ondernemers keert zichzelf een loon uit onder bijstandsniveau. Ook is bij een kwart van de ondernemers de stress-score dusdanig hoog dat zij kampen met burn-outverschijnselen.’

Meer ruimte voor saneringsverzoek

De onderzoekers leggen een link met de Belastingdienst, die corona-betalingsachterstanden aan het innen is. De partijen vinden dat ondernemers in de horeca en (detail)handel actief moeten worden benaderd en hulp en informatie moeten krijgen over het indienen van een schuldsaneringsvoorstel. ‘Het advies is om de deadline van 1 april voor het indienen van een saneringsverzoek uit te stellen naar 1 oktober 2024.

Helft zit onder het minimumloon

Er is ook (relatief) positief nieuws: met de rest van de kleine bedrijven gaat het goed. Vooral starters en ondernemers met personeel groeien en het aantal verwachte opheffingen daalt naar 3,7 procent. De inkomenspositie van ondernemers is stabiel, maar meer dan de helft (54 procent) betaalt zichzelf alsnog een bedrag dat onder het minimumloon ligt.

De nettomarge ligt bij 44 procent van het kleinbedrijf onder de 10 procent, 35 procent zit boven de 20 procent.

Branchekennis vergroot kansen op lening

Qredits is gefocust op financieringen en constateert onder meer dat vrouwelijke ondernemers even goed worden ondersteund bij het aanvragen van een kleinere (starters)lening als mannen. Het helpt als financieel medewerkers branchekennis van de aanvrager hebben en gebruik maken van begrijpelijke taal. ‘Ook ondernemers die de leningsvoorwaarden kennen en de aflossing en rente goed kunnen opbrengen, scoren beter.’

Wat betreft toegang tot financiering zouden financiers zich moeten verdiepen in de branche van de aanvrager en begrijpelijke taal moeten gebruiken, is dan ook de oproep. ‘Ondernemers kunnen zelf ook maatregelen nemen. Zo kunnen ze zich verdiepen in de leningvereisten en een goed overzicht hebben van hun kasstromen en afbetalingscapaciteit.’