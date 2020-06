Thuiswerkende accountants minder productief? Check deze cijfers even

De coronatijd rekent definitief af met het vooroordeel dat thuiswerkers minder effectief zijn. Uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware onder 9000 accountants- en belastingkantoren blijkt dat belastingaangiftes dit jaar vier keer sneller zijn ingediend dan vorig jaar.

Snellere aangiftes

Zat er van 1 maart tot 31 mei 2019 gemiddeld 32,7 dag tussen het starten en het indienen van een aangifte, van 1 maart tot 31 mei 2020 was dat slechts 8,1 dag. De conclusie: thuiswerkende accountancy-medewerkers waren dit jaar gemiddeld 75% sneller met het afhandelen van aangiftes dan dezelfde periode vorig jaar. Dit logenstraft beweringen van onder meer Rianne Appel , universitair hoofddocent Corporate Real Estate & Workplace aan de TU Eindhoven. Zij verklaarde onlangs te twijfelen aan de productiviteit van thuiswerkers. ‘Bij thuiswerken lijkt het erop dat je in eerste instantie productiever bent, omdat je bijvoorbeeld niet te maken hebt met de geluidsoverlast die je wel op kantoor hebt. Maar naarmate je meer uren per week thuiswerkt, blijk je juist minder productief te worden, hoewel mensen wel vaak aangeven meer uren te draaien. Bijvoorbeeld doordat de work life balance uit balans raakt, kunnen mensen zich juist minder goed concentreren. En de verbinding met de organisatie wordt vaak minder.’

Aanleveren en goedkeuren

‘Er zijn twee belangrijke factoren die bepalen hoeveel tijd er tussen het starten en het indienen van een aangifte zit. Ten eerste is er het aanleveren van de gegevens zelf, ten tweede is er het goedkeuren ervan’, zegt Herman de Jonge van Unit4 Bedrijfssoftware. ‘Zodra accountants een aangifte starten in Fiscaal Gemak, de software waar de gegevens van dit onderzoek uitkomen, vragen ze naar de gegevens van de ondernemer die vervolgens zijn cijfers aanlevert bij de accountant. Dan kan de accountant de aangifte verder finaliseren en pas na goedkeuring van die cijfers door de ondernemer, kan de accountant hem indienen bij de Belastingdienst.’

Verklaring niet eenduidig

Het lijkt er dus op dat accountantskantoren wat betreft het afhandelen van aangiftes, productiever zijn tijdens de thuiswerkperiode dan wanneer ze op kantoor verblijven. ‘Dat kan enerzijds komen door het feit dat ondernemers veel thuis hebben gezeten afgelopen maanden en meer tijd hadden om hun administratie af te handelen. Anderzijds kan het komen doordat accountants zelf een betere focus hebben tijdens het thuiswerken en productiever zijn’, aldus De Jonge.