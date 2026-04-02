Omstreden raadslid: ‘In accountancy kijkt niemand ervan op dat je wordt gedagvaard’

Even kort de feiten: Jan Riemeijer (51) was lijsttrekker van het lokale CDA in het Groningse Westerkwartier. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam naar buiten dat Riemeijer gaan Verklaring Omtrent Gedrag had kunnen laten zien. Dat komt omdat tegen hem een gerechtelijk onderzoek loopt. Als accountant zou hij hebben gesjoemeld met coronagelden.

Wethouderspost

Riemeijer kondigde eerst aan van een zetel af te zien, maar kwam daar een week na de verkiezingen op terug. Het CDA wilde hem echter niet meer hebben en dus richtte hij zijn eigen partij op: Hart voor Westerkwartier. Het CDA ging hierdoor van 3 naar 2 raadszetels en dreigt nu een wethouderspost mis te lopen. In het lokale nieuwsblad doet Riemeijer een nieuwe toezegging: als het CDA naast een wethouderspost grijpt, wil hij overwegen zijn raadszetel alsnog terug te geven. Hij zegt: “Ik geloof in CDA-kandidaat Foppe Voogd uit Ezinge als wethouder. Hij beschikt over de kwaliteit om deze rol goed te vervullen.”

In gesprek

Hij verbindt in elk geval één voorwaarde aan zijn eventuele terugtreden: hij wil eerst met het CDA in gesprek. Hij voelt zich door de partij in de steek gelaten. “Ik heb steun van het CDA in deze moeilijke weken gemist. Vooraf wist ik niet dat ik een speciale VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig had om politiek actief te kunnen zijn voor het CDA. Die verklaring had er op 1 februari moeten liggen. Zonder VOG had het CDA mij op 31 januari al van de lijst moeten halen. Dat gebeurde niet en daardoor was Leiden in last. Zo zijn we in de malaise beland die publicitair breed is uitgemeten. Vooraf rekende ik op hooguit 3 stemmen op mezelf. Dat werden er 831. Dit persoonlijk vertrouwen van kiezers in mij wil ik niet beschamen.”

Accountancywereld

Dat hij geen openheid van zaken gaf over het gerechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt, vindt Riemeijer niet vreemd. “Ik heb dit niet bewust verzwegen. In de accountantswereld kijkt niemand er van op dat je wel eens wordt gedagvaard. Je tekent accountantsverklaringen ervan uitgaande dat je opdrachtgever juiste informatie verstrekt. Checken bij een bank gaat niet vanwege privacyregels.”

Niet bewust gesjoemeld?

Hoewel Riemeijer het niet met zoveel woorden zegt, valt uit zijn verklaring af te leiden dat hij niet met opzet heeft gesjoemeld met coronasubsidies maar dat klanten hem verkeerde informatie hebben gegeven. Zijn zaak dient in oktober. Riemeijer zegt de rechtsgang met vertrouwen tegemoet te zien. De Accountant Administratieconsulent heeft lang voor zichzelf gewerkt. Ook zat hij een paar jaar bij Flynth en bij Armani. Hij gaf les aan de Hanze Hogeschool.

Grote impact

In het interview met de plaatselijke krant vertelt Riemeijer dat de zaak persoonlijk veel impact heeft. Zo moesten hij en zijn gezin een nacht het huis ontvluchten om de camera’s van RTL te ontlopen. Hij is ook bevreesd voor zijn professionele toekomst. “Over een paar maanden heb ik nieuwe opdrachtgevers nodig. Als ze mijn naam googlen wordt het binnenhalen van nieuwe opdrachten lastig. Dat is de tol die je moet betalen voor werken in het openbaar bestuur.”