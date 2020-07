Btw-nummer controleren met één druk op de knop

Bij het verleggen van de btw moet het btw-nummer van de afnemer gecontroleerd worden via het Vat Information Exchange System (VIES). SnelStart heeft dit proces vereenvoudigd door de toevoeging van de VIES check in SnelStart Web.

Btw-nummer controleren via het VIES

Een ondernemer die bij een intracommunautaire levering het nultarief wil toepassen, is verplicht het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden. De ondernemer kan het btw-nummer van klanten uit EU-lidstaten controleren via het Vat Information Exchange System (VIES). Het VIES is een zoekmachine van de Europese Commissie, waar alle nationale databases van de EU bij aangesloten zijn.

VIES check direct vanuit het programma

De VIES check in SnelStart Web controleert automatisch de btw-nummers van Nederlandse en buitenlandse afnemers met één druk op de knop. De controle vindt plaats bij het maken van een factuur of toevoegen van een relatie. Door het aanklikken van de VIES check wordt de controle direct vanuit het boekhoudprogramma in het VIES uitgevoerd. Dit bespaart de ondernemer aanzienlijk wat tijd.

Om SnelStart Web te gebruiken moet een administratie online staan. In SnelStart zet je een administratie eenvoudig online. Nieuwsgierig hoe? Je vindt er alles over op de website van SnelStart.