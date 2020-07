Fiscale regels fiets van de zaak vaak nog drempel

De (elektrische) fiets is populair. Toch rijdt slechts 1 procent van de werknemers een zakelijke fiets of e-bike terwijl ruim 70 procent ervoor open staat. Van deze groep zou 92 procent willen dat de werkgever dit faciliteert. De voorkeur gaat dan uit naar zakelijke lease, zeker onder leaserijders is deze vorm van leasing het meest in trek.

Dat blijkt uit onderzoek van ALD Automotive onder bijna 1.500 professionals, waarbij de interesse naar een fiets van de zaak en de kennis inzake de fiscale regels in kaart is gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 18 procent van de werkgevers het gebruik van de fiets of e-bike promoot. Hier ligt een grote kans voor zakelijk fietsen. Een barrière is de fiscale regelgeving: een derde van de 1.500 ondervraagden ervaart dit als ‘erg lastig’. Bijna de helft weet niet wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het leasen van een fiets of e-bike.

Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders heeft van de leasefiets gehoord maar is er nog niet voldoende bekend mee om te weten hoe het precies werkt. Sinds 1 januari 2020 betalen werknemers 7 procent bijtelling voor een leasefiets. Maar bijna de helft van de ondervraagde werknemers (46 procent) weet dit niet. 36 procent vindt de fiscale regels rondom leasefietsen dusdanig onduidelijk, dat het zelfs als een belemmering wordt gezien.

ALD Automotive merkt dat niet alleen werknemers vragen hebben rondom fiscale regelgeving.

“We zien vanuit het bedrijfsleven een toename in de aanvragen voor een leasefiets, maar merken ook dat een fiets van de zaak tot vragen leidt.”

Regeling verduidelijken

Voor de fiets van de zaak mag een werkgever geen onbelaste reiskostenvergoeding betalen over de kilometers die op de ter beschikking gestelde fiets van de zaak worden gereden, maar je mag wel de kilometers vergoeden die medewerker met een eigen vervoersmiddel reist. Deze combinatie leidt tot onduidelijkheid over hoe dit in de praktijk uit te voeren. Door overheid en aanbieders is nog werk te doen om de regeling verder te verduidelijken en meer informatie te verstrekken over hoe werkgevers het in de praktijk kunnen toepassen.

93 procent van de Nederlanders vindt het een belangrijke voorwaarde dat zij een leasefiets van de zaak ook privé mogen gebruiken zonder rittenadministratie.

Onderzoeksrapport fiscale aspecten rondom leasefiets

E-bike als mobiliteitsoplossing