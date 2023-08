Fiets van de zaak valt goed bij werknemers

Een fiets is onderdeel van een modern mobiliteitsbeleid, vindt bijna driekwart van de werknemers. Inmiddels heeft een op de drie werkenden een fietsregeling via het werk, blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij ALD Automotive, dat de vraag naar leasefietsen ziet groeien.

De fiets van de zaak is aan een opmars bezig, want in 2019 stimuleerde nog 18 procent van de werkgevers de fiets voor woon-werkverkeer. Nu is dat gegroeid tot een op de drie. Volgens ALD is de fiets een mooie kans om je als werkgever te ondersheiden: ‘Vooral de combinatie (elektrische) fiets en elektrische auto van de zaak is een mooie mobiliteitsoplossing.’

Acht keer zoveel leasefietsen

De kilometervergoeding voor zakelijk gemaakte fietsritten is nog geen gemeengoed: 43 procent van de werknemers krijgt die niet. 32 procent van de medewerkers zou het een goed idee vinden als de kilometervergoeding voor een fiets hoger is dan voor een auto, of als er een beloningsprogramma wordt gekoppeld aan het fietsen. Het aantal leasefietsen is in vier jaar tijd gegroeid van 7.700 naar ruim 60.000. ‘Met name grotere bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de leasefiets toe te voegen aan de mobiliteitsregeling.’

Veiligheid hebben werknemers hoog in het vaandel: 72 procent vindt dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de veiligheid van fietsers, bijvoorbeeld door het aanleggen van betere fietspaden. Ruim de helft ondersteunt het idee van een maximale snelheid van 20 kilometer per uur voor elektrische fietsen en 24 procent van de werknemers vindt zelfs dat je voor het rijden van een elektrische fiets een cursus zou moeten volgen.