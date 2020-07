Ziekenhuizen belanden zonder steun verzekeraars in het rood

De buffers die de ziekenhuizen begin dit jaar hadden, zijn in de meeste gevallen niet genoeg om de kosten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Dat heeft inkooporganisatie Intrakoop samen met Verstegen Accountants becijferd. ‘Zonder de compensatieregeling zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars begin juli, zullen de meeste ziekenhuizen over 2020 in de rode cijfers belanden.’

Begin dit jaar konden ziekenhuizen bogen op een weerstandsvermogen van 27,1%, ruim boven de norm van 15% van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het eigen vermogen is met € 434 miljoen toegenomen tot € 7 miljard en de liquiditeit stond op € 2,6 miljard, leidt Intrakoop af uit 66 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen.

Zonder financiële steun in de problemen

De winst is vorig jaar gedaald tot € 347 miljoen, tegen nog € 404 miljoen in 2018. Afgezet tegen de omzet (die 5% pluste) is het rendement vorig jaar op 1,4% uitgekomen. ‘Dat biedt de sector maar heel beperkt ruimte om te investeren en de reserves op peil te houden’, zegt Intrakoop-directeur Ruud Plu. ‘Zeker met het oog op de toegenomen kosten voor personeel en dure behandelingen en de gevolgen van de coronacrisis, staan ziekenhuizen waarschijnlijk voor het meest uitdagende jaar ooit. De relatief lage rendementen zijn echt een zorgpunt.’ De continuïteit kan snel in gevaar komen: ‘Hoewel de impact van COVID-19 pas echt duidelijk wordt in de jaarrekeningen van 2020, is het nu al zonneklaar dat het merendeel van de ziekenhuizen zonder financiële steun in de problemen komt.’

Salariskosten drukken zwaar op resultaat

Vijf ziekenhuizen boekten vorig jaar verlies; dat is er een meer dan in 2018. Bij de academische ziekenhuizen is er winst, maar wel minder dan het jaar ervoor. ‘In vergelijking met algemene ziekenhuizen (gemiddeld 1,4%) is het resultaat in de universitaire centra slechter: 0,9%.’ Volgens Intrakoop zijn de sterk toenemende personeelskosten de boosdoener: ‘Veel ziekenhuizen geven in hun jaarverslagen aan dat de omzetstijging onvoldoende is om de toename van salariskosten, inhuur en overige personeelskosten te compenseren.’ Personeelskosten maken 53% uit van de totale bedrijfslasten. ‘Dit is exclusief de honorariumkosten voor vrijgevestigde medisch specialisten, goed voor 8% van de lasten. Net als in voorgaande jaren stegen ook de kosten voor flexers en ZZP’ers sterk met 6,7%.’

Ziekenhuizen kosten samenleving 30 miljard

Die totale bedrijfslasten van de ziekenhuizen zijn met 5,4% gestegen, fors meer dan in andere jaren. ‘Rekening houdend met een beperkt aantal ziekenhuizen waarvan nog geen jaarcijfers beschikbaar zijn, betekent dit dat de totale kosten van ziekenhuiszorg voor de samenleving in 2019 zo’n € 30 miljard bedragen.’ Ziekenhuizen moesten onder meer dieper in de buidel tasten voor onderhoud en energie (+8,5%) en voor patiënt- en bewonersgebonden kosten (+6,5%). ‘De belangrijkste oorzaak van de hogere kosten voor patiëntenzorg zijn (de kosten van) dure geneesmiddelen. De verwachting voor 2020 is dat de patiënt- en bewonersgebonden kosten vooral zullen toenemen door de kosten voor de opvang van coronapatiënten en de voorbereidingen op een eventuele tweede golf.’

Lees ook: Accountantskosten ziekenhuizen bijna verdubbeld