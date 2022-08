‘Ziekenhuizen kwetsbaar voor fraude door specialisten’

Ziekenhuizen hebben maar beperkt zicht op de nevenfuncties van ingehuurde medisch specialisten. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om fraude te plegen, schrijft het FD.

De krant geeft het voorbeeld van het Maasstad-ziekenhuis in Rotterdam, dat alleen in beeld heeft welke activiteiten artsen in loondienst verder nog hebben. Van de vrijgevestigde specialisten ontbreekt zo’n overzicht, want hij hoeven alleen bij hun eigen onderneming nevenactiviteiten te melden.

Steekpenningen

Begin deze zomer kwam een omvangrijk corruptie-onderzoek bij het Zwolse Iasala-ziekenhuis aan het licht. Leveranciers van medische producten zouden door cardiologen jarenlang zijn bevoordeeld in ruil voor miljoenen euro’s aan steekpenningen. Dat heeft ertoe geleid dat diverse andere ziekenhuizen hun processen zijn gaan doorlichten.

Op basis van vrijwilligheid

Maar nevenactiviteiten en aandelenbelangen in kaart brengen bij medisch-specialistische bedrijven (MSB’s) is geen oplossing, vindt hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen. ‘Melden van nevenactiviteiten bij een MSB is op basis van vrijwilligheid. Er is voor het ziekenhuis geen enkele manier om dat te checken. Of je moet een heel controleapparaat optuigen.’ Kortom: wie belangen of extra inkomsten onder het tapijt wil vegen, heeft daar de ruimte voor.

‘Integriteit is gewoon niet zo’n thema’

KPMG-adviseur Paul Hulshof wijst naar energiebedrijf Enron, waar de ‘imposante gedragscode’ niet kon voorkomen dat er op grote schaal werd gefraudeerd. ‘Mensen zijn de doorslaggevende factor. Het gaat erom dat er aandacht is: hoeveel investeer je in integriteit, en hoeveel praat je erover?’ De Fiod heeft zich ondertussen vastgebeten in het zorgfraudedossier en zoekt tips en aanknopingspunten. Hoewel ziekenhuizen nu strenger worden, denkt Van Eijbergen dat er nog meer fraudegevallen spelen dan alleen bij Isala. ‘Bij veel ziekenhuizen is integriteit gewoon niet zo’n thema.’

Bron: FD