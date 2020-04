Corona | Zorgverzekeraars komen met voorschotregeling voor ziekenhuizen

Zorgverzekeraars gaan voorschotten aan ziekenhuizen verlenen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Ziekenhuizen en umc’s kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland in een brief laten weten aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), een dag nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meedeelde dat zulke steun mag.

De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is, meldt Zorgverzekeraars Nederland. Dat is onderwerp van overleg tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen en umc’s. Zorgverzekeraars lieten de (academische) ziekenhuizen vorige maand al weten hen te gaan ondersteunen. De bevoorschotting is een eerste stap.

Mislopen inkomsten

Ziekenhuizen en umc’s lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten. De voorschotten moeten hen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen. Zorgverzekeraars willen zo de continuïteit van de zorg voor patiënten garanderen.

Verrekening

De uitgekeerde voorschotten worden verrekend met de declaraties van de daadwerkelijk verleende zorg, de vergoeding van de extra kosten voor beheersing van de coronacrisis en compensatie voor minder verleende zorg, vanwege vraaguitval door corona. Over het vergoeden van aanvullende kosten door het coronavirus worden nog afspraken gemaakt door de zorgverzekeraars en ziekenhuizen en umc’s.