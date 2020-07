Deloitte: Nederland loopt achter met investeringen in kunstmatige intelligentie

Nederlandse bedrijven vinden dat kunstmatige intelligentie (AI) cruciaal is voor zakelijk succes de komende twee jaar. Toch steken ze er minder geld in dan buitenlandse ondernemingen, concludeert Deloitte uit onderzoek.

Deloitte houdt regelmatig het onderzoek ‘State of AI in the Enterprise’ om na te gaan hoe organisaties omgaan met AI-technologieën. Dit keer werden ruim 2.700 beleidsbepalers bevraagd in negen landen. In Nederland vindt 70% van de bedrijven dat AI cruciaal is voor zakelijk succes in de komende twee jaar. Dat het fenomeen nu al cruciaal is, vindt 59%. Wereldwijd is dat 73%.

Minder zorgen over risico’s AI

In ons land is AI vooral nog geconcentreerd in de ICT (40%) en in klantenservice (32%). Op het gebied van cybersecurity wordt bij 9% van de bedrijven AI toegepast, veel minder dan in andere landen (22%). Nederland loopt weer voorop met AI in de Finance-tak (14% past het toe tegen 8% wereldwijd). De bezorgdheid over opkomende AI-risico’s die de vooruitgang vertragen, is lager dan in andere landen. Dat geldt ook voor de zorgen over noodzaak en impact van AI-regulering. 47% van de Nederlandse respondenten noemt cybersecurity als een groot of extreem risico en 48% vreest de gevolgen van het zonder toestemming gebruiken van gegevens.

Juiste technologie kiezen is uitdaging

Volgens Deloitte zijn de grootste uitdagingen voor Nederland het kiezen van de juiste AI-technologie, de uitdagingen omtrent data, het managen van AI-risico’s, de integratie van AI in de organisatie en de kosten van AI-technologie en -oplossingen.

Het vertrouwen is op sommige punten lager dan elders in de wereld: 36% van de Nederlandse bedrijven die AI gebruiken, zegt over hoge expertise in het waarborgen van data-integriteit en nauwkeurigheid te beschikken, terwijl dat wereldwijd 56% is. Een kwart denkt over een hoog vaardigheidsniveau te beschikken als het gaat om het selecteren van de juiste AI-technologieën en leveranciers.