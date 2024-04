KPMG: Mislintat zat niet fout met Ajax-transfer, beleggers boos

De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax Sven Mislintat had geen tegenstrijdige belangen bij het aantrekken van de Kroatische voetballer Borna Sosa voor de club. Dat concludeert KPMG uit een door de Amsterdamse club geïnitieerd onderzoek. Beleggersclub VEB is echter niet overtuigd en noemt het rapport broddelwerk.

Mislintat was vier maanden in dienst bij Ajax en kocht in die periode twaalf nieuwe spelers. In september moest hij vertrekken wegens gebrek aan een breed draagvlak binnen de voetbalclub. Een van de laatste wapenfeiten van Mislintat was de transfer van Sosa. Dat veroorzaakte opschudding omdat zowel Mislintat als de agent van Sosa AKA Global rond de transfer aandeelhouder was van het bedrijf Matchmetrics GmbH.

Wel vragen, geen belangenverstrengeling

KPMG Forensic dook in opdracht van Ajax op de zaak en concludeert nu dat het aandeelhouderschap geen probleem was. ‘Er is geen formele situatie van belangenverstrengeling geconstateerd inzake de transfer van Sosa. Evenmin is bij de andere inkomende transfers belangenverstrengeling vastgesteld.’ Helemaal zuiver lijkt de transactie echter ook niet te zijn geweest: ‘De werkwijze van Mislintat roept weliswaar vragen op, maar er is geen grond voor aansprakelijkheidsstelling. Mislintat heeft zijn aandeelhouderschap aan Ajax gemeld bij zijn indiensttreding. Dat AKA Global op dat moment ook aandeelhouder van Matchmetrics was, is niet gemeld, maar dat was toen ook niet relevant. Wel had het op de weg van Mislintat gelegen om dat te melden in het kader van de latere transfer van Sosa.”

Het feit dat Sosa op het laatste moment een andere zaakwaarnemer in de arm heeft genomen is evenmin problematisch. ‘Daarbij zijn op basis van de beschikbare informatie geen onregelmatigheden vastgesteld.’ Ook het onderzoek naar de andere transfers waarbij Mislintat betrokken was, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor mogelijke belangenverstrengeling.

‘Broddelwerk van de bovenste plank’

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is furieus: ‘Het is broddelwerk van de bovenste plank. Voor ons is Ajax maar een kleine speler. Maar wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend. Dieper kun je niet zinken’, zo laat directeur Gerben Everts weten aan Het Parool. Ajax wil het KPMG-onderzoek niet prijsgeven. Everts vindt dat onaanvaardbaar. ‘Het rapport moet integraal worden gepubliceerd.’

Ajax maakt het onderzoeksrapport en het juridische advies naar aanleiding van de bevindingen niet beschikbaar omdat het rapport veel vertrouwelijke informatie bevat over de organisatie en privacygevoelige informatie over personen.

Op 21 mei vergaderen de aandeelhouders van de club over het onderzoek en over het geplande ontslag van algemeen directeur Alex Kroes. Die is net begonnen, maar bleek een week voordat hij werd aangesteld nog eens 17.000 Ajax-aandelen te hebben gekocht. Voorkennis, vindt de club, maar Kroes eist een AFM-onderzoek.