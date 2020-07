Eindelijk: jaarrekening, fiscaal en communicatie vanuit één product

Het is alweer 20 jaar geleden dat ik bij een accountantskantoor begon. We werkten destijds op een AS400 de kolommenbalans uit en maakten de jaarrekening nog keurig in Word waarna we fysiek om een handtekening vroegen. Het aangiftebiljet typten we handmatig in met een typemachine waarbij we het biljet zorgvuldig op de juiste plek zetten om de getallen over te typen. Destijds had ik alleen maar kunnen dromen van de veelheid goede software oplossingen die nu beschikbaar zijn. Laat staan van de mogelijkheid om al het jaarwerk en nog veel meer vanuit één cloud oplossing te kunnen doen.

“Destijds had ik alleen maar kunnen dromen om al het jaarwerk en nog veel meer vanuit één cloud oplossing te kunnen doen.”

Als we kijken naar de vier verplichte nummers voor iedere onderneming dan gaat het om de boekhouding incl. aangiftes, heb je personeel dan heb je een salaris administratie, ben je van enige omvang dan ontkom je niet aan het laten opstellen van een jaarrekening en uiteraard de fiscale aangifte als onderneming. De ondernemer kiest een ERP/boekhoudpakket of werkt één van de pakketten die de accountant adviseert, de salarisadministratie wordt meestal uitbesteed. Maar het jaarwerk: uitwerken kolommenbalans, consolidatie, jaarrekening, fiscale aangifte wordt eigenlijk altijd door één en hetzelfde kantoor gedaan. Vaak wel verschillende disciplines; de samensteller en de fiscalist, maar bij kleinere bedrijven en kleinere kantoren is het vaak één en dezelfde. Hoe fijn is het in al die gevallen dat je het hele jaarwerkproces van uitwerken kolommenbalans tot het goedkeuren en een stukje advisering kunt automatiseren vanuit één oplossing? Klik Unit4 Accountancy Gemak gewoon op de boekhouding en je kunt al je jaarwerk, communicatie en nog veel meer vanuit één centraal proces uitvoeren en monitoren.

“Klik Unit4 Accountancy Gemak gewoon op de boekhouding en je kunt al je jaarwerk, communicatie en nog veel meer vanuit één centraal proces uitvoeren en monitoren.”

Veel kantoren hebben nu zelf een aparte jaarrekening applicatie, een aparte fiscale applicatie en aparte portalen en grotere kantoren vaak ook weer aparte CRM/compliance oplossing om de voortgang te monitoren. Zo’n samengesteld pallet van applicaties kan best goed werken al blijft het veel koppelen, is het foutgevoelig en vraagt het in stand houden alle koppelingen best wat onderhoud & technologische know-how. Ook zijn koppelingen vaak ontwikkeld om alleen de meest elementaire data over te sturen. Daardoor verlies je vaak kostbare data in het proces wat ten koste gaat van de efficiëntie van het proces of erger; de kwaliteit van de dienstverlening aan je klant.

Zo’n samengesteld pallet van applicaties kan best goed werken al blijft het wel veel koppelen, is het foutgevoelig en vraagt het in stand houden alle koppelingen best wat onderhoud & technologische know-how.

Door al je jaarwerk in één cloud oplossing uit te voeren werk je vanuit één dataset. Daardoor werk je efficiënter, heb je één centraal proces en kun je de voortgang over alle klanten vanuit één applicatie monitoren. Je klanten ervaren één manier van communiceren. Uniek daarbij zijn de inzichten die aan de klant zowel vanuit de jaarrekening, vanuit Fiscaal maar ook multidisciplinair (Salaris*, Boekhouding**, Jaarrekening en Fiscaal) kunnen worden getoond. Via een infographic-achtige stijl worden klanten meegenomen in een verhaal dat inzicht geeft in hoe ze ervoor staan.

“Uniek daarbij zijn de inzichten die aan de klant zowel vanuit de jaarrekening, vanuit Fiscaal maar ook multidisciplinair (Salaris, Boekhouding, Jaarrekening en Fiscaal) kunnen worden getoond.”

accGaat het dan alleen over jaarwerk? Nee hoor, met Accountancy Gemak kun je prognoses maken, tussentijds rapporteren en zoals eerder genoemd domein overstijgende inzichten delen via infographic stijl dashboards met klanten.

Dit blog is geschreven door Wilco Kraaij. Wilco is werkzaam als manager productinnovatie bij Unit4 Bedrijfssoftware.